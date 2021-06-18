Ударить санкциями по ряду сфер в Беларуси готовится ЕС. Фото: ЕП

https://racurs.ua/n156350-udarit-sankciyami-po-ryadu-sfer-v-belarusi-gotovitsya-es.html

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Санкции против Беларуси готовится ввести Европейский Союз (ЕС). Страны-партнеры уже согласовали секторальные санкции, которые коснутся калийной промышленности, нефти и банковского сектора.

Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в своем Twitter.



understand that there is an agreement on the EU sectoral sanctions on #Belarus and the three areas potash, banking & oil with a political green light at the foreign affairs council on Mon. should be finalized in the following days.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 18, 2021

Стало понятно, что существует соглашение о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси по трем сферам — калийные удобрения, банковское дело и нефть — с политическим «зеленым светом» на совете по иностранным делам в понедельник. Решение финализируется в ближайшие дни, — заявил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Беларусь хотят отключить от международной системы платежей SWIFT и лишить участия в Олимпиаде в Токио. Европарламент призвал Совет Европейского Союза ввести новые санкции против Минска.