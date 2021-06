Санкции против Беларуси готовится ввести Европейский Союз (ЕС). Страны-партнеры уже согласовали секторальные санкции, которые коснутся калийной промышленности, нефти и банковского сектора.

Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в своем Twitter.



understand that there is an agreement on the EU sectoral sanctions on #Belarus and the three areas potash, banking & oil with a political green light at the foreign affairs council on Mon. should be finalized in the following days.