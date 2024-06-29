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Евросоюз принял новые санкции против беларуси
ЕС расширил санкции против беларусиhttps://racurs.ua/n196801-evrosouz-uhvalil-novye-sankcii-protiv-belarusi.htmlРакурс
Євросоюз ухвалив санкції проти білорусі.
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Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.
Рада ЄС 29 червня ухвалила санкції проти білоруської економіки, які покликані віддзеркалити деякі з обмежувальних заходів проти росії і таким чином розв’язати проблему обходу санкцій.
Зокрема обмеження поширили на експорт передових технологій, товарів подвійного призначення або товарів, які можуть сприяти зміцненню білоруського промислового потенціалу. Також це стосується товарів і технологій морського судноплавства та предметів розкоші. Обмежили імпорт золота та алмазів, гелію, вугілля та мінеральних продуктів, включаючи сиру нафту.
ЄС продовжує заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення та передових технологій.
аборонено експорт товарів і технологій подвійного призначення/передових товарів і технологій;
Обмежено експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню промислового потенціалу білорусі;
Заборонено експорт товарів і технологій морського судноплавства і предметів розкоші;
Заборонено прямо або побічно ввозити, купувати або передавати з білорусі золото, алмази, гелій, вугілля і мінеральні продукти, зокрема, сиру нафту;
Заборонено експорт товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці та зрідженні природного газу;
Заборонено надання білоруським державним органам, пов’язаним із ними компаніям та фізособам: бухгалтерських, аудиторських, податкових, консалтингових, архітектурних послуг, IT-консультацій та юридичних консультації, послуг з реклами, дослідження ринку, опитування громадської думки тощо;
Заборонено перевезення вантажів на території ЄС причепами та напівпричепами, зареєстрованими в білорусі;
Операторам, 25% і більше яких належать білоруській фізичній або юридичній особі, заборонено ставати автотранспортними підприємствами або перевозити товари в ЄС, зокрема транзитом;
Заборонено реекспорт до білорусі або реекспорт для використання в білорусі чутливих товарів і технологій, товарів для бойових дій, вогнепальної зброї та боєприпасів;
Заборонено транзит через РБ товарів і технологій подвійного призначення, для використання в авіаційній або космічній промисловості, а також зброї, що експортується з ЄС.
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