Евросоюз принял новые санкции против беларуси

https://racurs.ua/n196801-evrosouz-uhvalil-novye-sankcii-protiv-belarusi.html

Ракурс

Євросоюз ухвалив санкції проти білорусі.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Рада ЄС 29 червня ухвалила санкції проти білоруської економіки, які покликані віддзеркалити деякі з обмежувальних заходів проти росії і таким чином розв’язати проблему обходу санкцій.

Зокрема обмеження поширили на експорт передових технологій, товарів подвійного призначення або товарів, які можуть сприяти зміцненню білоруського промислового потенціалу. Також це стосується товарів і технологій морського судноплавства та предметів розкоші. Обмежили імпорт золота та алмазів, гелію, вугілля та мінеральних продуктів, включаючи сиру нафту.

ЄС продовжує заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення та передових технологій.

аборонено експорт товарів і технологій подвійного призначення/передових товарів і технологій;

Обмежено експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню промислового потенціалу білорусі;

Заборонено експорт товарів і технологій морського судноплавства і предметів розкоші;

Заборонено прямо або побічно ввозити, купувати або передавати з білорусі золото, алмази, гелій, вугілля і мінеральні продукти, зокрема, сиру нафту;

Заборонено експорт товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці та зрідженні природного газу;

Заборонено надання білоруським державним органам, пов’язаним із ними компаніям та фізособам: бухгалтерських, аудиторських, податкових, консалтингових, архітектурних послуг, IT-консультацій та юридичних консультації, послуг з реклами, дослідження ринку, опитування громадської думки тощо;

Заборонено перевезення вантажів на території ЄС причепами та напівпричепами, зареєстрованими в білорусі;

Операторам, 25% і більше яких належать білоруській фізичній або юридичній особі, заборонено ставати автотранспортними підприємствами або перевозити товари в ЄС, зокрема транзитом;

Заборонено реекспорт до білорусі або реекспорт для використання в білорусі чутливих товарів і технологій, товарів для бойових дій, вогнепальної зброї та боєприпасів;

Заборонено транзит через РБ товарів і технологій подвійного призначення, для використання в авіаційній або космічній промисловості, а також зброї, що експортується з ЄС.