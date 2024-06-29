СБУ показала процесс уничтожения российских систем ПВО. Фото:

https://racurs.ua/n196800-sbu-pokazala-process-unichtojeniya-rossiyskih-sistem-pvo-video.html

Ракурс

Служба безпеки України продовжує завдавати російським окупантам болючих ударів на фронті.

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Зокрема, спецслужба опублікувала відео з добіркою знищення ворожих систем протиповітряної оборони. Було знищено чотири ЗРК «Тор», три ЗРГК «Панцир» та один ЗРК «Бук». Про це СБ України 29 червня повідомила у Facebook.

Серед впольованих цілей:

чотири зенітно-ракетних комплекси «ТОР-М2»;

три зенітних ракетно-гарматних комплекси «Панцирь-С1»;

та один зенітно-ракетний комплекс «БУК».

На опублікованих кадрах можна оцінити майстерність спецпризначенців. На відео видно, як дрони СБУ влучно б’ють по цілях.

Нагадаємо, американська бойова машина піхоти Bradley під керуванням бійців ЗСУ змогла збити російський дрон. У ворожий FPV-безпілотник поцілили з гармати Bushmaster. У Сухопутних військах наголосили, що це унікальний випадок.