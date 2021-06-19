Коронавирус в Украине. Фото: УП

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 18 июня, подхватили 852 человека, среди них 23 ребенка и 41 медработник.

От осложнений болезни умерли 40 украинцев. Об этом 19 июня сообщило Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 571 человек;

выздоровело — 2 тыс. 736 человек;

осуществлено тестирований — 49 тыс. 630 (в том числе методом ПЦР — 26 тыс. 463, методом ИФА — 8 тыс. 608).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 229 тыс. 44 человека;

выздоровело — 2 млн 150 тыс. 708 человек;

летальных случаев — 51 тыс. 992;

проведено ПЦР-тестов — 10 млн 656 тыс. 207.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

Напомним, в Минздраве сообщили, что сейчас зафиксировано около 12 тыс. мутаций коронавируса, и некоторые из них являются особо опасными, ведь они изменили свойства вируса. Он начал быстрее передаваться от человека к человеку.