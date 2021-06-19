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Коронавирус в Украине. Фото: УП
Сколько людей выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n156363-skolko-ludey-vyzdoroveli-ot-covid-19-za-minuvshie-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 18 июня, подхватили 852 человека, среди них 23 ребенка и 41 медработник.
От осложнений болезни умерли 40 украинцев. Об этом 19 июня сообщило Министерство здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 571 человек;
- выздоровело — 2 тыс. 736 человек;
- осуществлено тестирований — 49 тыс. 630 (в том числе методом ПЦР — 26 тыс. 463, методом ИФА — 8 тыс. 608).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 млн 229 тыс. 44 человека;
- выздоровело — 2 млн 150 тыс. 708 человек;
- летальных случаев — 51 тыс. 992;
- проведено ПЦР-тестов — 10 млн 656 тыс. 207.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.
Напомним, в Минздраве сообщили, что сейчас зафиксировано около 12 тыс. мутаций коронавируса, и некоторые из них являются особо опасными, ведь они изменили свойства вируса. Он начал быстрее передаваться от человека к человеку.
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