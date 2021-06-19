Необычную спиральную галактику сфотографировал Hubble. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n156362-neobychnuu-spiralnuu-galaktiku-sfotografiroval-hubble-foto.html

Ракурс

Космический телескоп Hubble зафиксировал спиральную галактику NGC 3254 при помощи широкоугольной камеры 3 — WFC3. Она может наблюдать ультрафиолетовый, видимый и ближний инфракрасный свет.

Изображение представляет собой совокупность наблюдений, сделанных в видимом и инфракрасном диапазонах. Об этом сообщает NASA.

NGC 3254 выглядит как типичная спиральная галактика, если смотреть сбоку. Однако у NGC 3254 есть удивительный секрет, который у всех на виду — это сейфертовская галактика.

Сейфертовские галактики имеют чрезвычайно активные ядра (называемые активными галактическими ядрами), которые выделяют столько же энергии, сколько и вся остальная галактика, вместе взятая.

Они принадлежат к классу активных галактик, в центрах которых есть сверхмассивные черные дыры.

Напомним, ранее мы сообщали, что уникальную далекую галактику NGC 2276 удалось обнаружить телескопу Hubble в созвездии Цефей, примерно в 120 млн световых лет от Земли.