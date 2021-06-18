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Ракурс
День фермера и святого Илариона. Фото: Istock

День фермера и святого Илариона — что нельзя делать

18 июн 2021, 22:35
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День фермера и святого Илариона празднуют в Украине 19 июня. Профессиональный праздник фермеров отметят лишь второй раз — он был введен в прошлом году указом президента Владимира Зеленского от 18 июня 2020 № 234/2020.

В православной церкви 19 июня чествуют память преподобного Илариона Далматского, которого также называют Новым. Он был монахом и боролся против известного иконоборца Льва Армянина. Иларион выступил против него, уличив его в ереси и лжи. За это его пытали. Святого посадили в тюрьму и морили жаждой и голодом. Несмотря на это, он продолжал верить в Христа, и не отказывался от своей веры. В награду за свою преданность Богу он имел честь увидеть ангелов.


В этот день принято заниматься прополкой огорода. Если все сорняки выполоть на Илариона на нисходящий месяц, то они больше не вырастут. Прополотая в этот день почва каждому сделает подарок: девушке — красоту, женщине — здоровье, мужчине — силу, а семье — вкусное угощение. Благоприятный день и для работы в доме.

По народным поверьям, 19 июня нельзя:

  • ссориться с семьей
  • лениться.

Источник: Ракурс


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