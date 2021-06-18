Вашингтон передумал поставлять летальное оружие Киеву

Летальное оружие. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n156360-vashington-peredumal-postavlyat-letalnoe-orujie-kievu.html

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Пакет военной помощи с летальным оружием для Украины передумал поставлять Белый дом. Общая стоимость пакета достигала 100 млн долл.

Помощь готовилась на фоне наращивания Россией своих сил у границы с Украиной и на оккупированных территориях, и разрабатывалась под контролем Госдепа и Пентагона. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Впоследствии, как утверждают источники издания, в Совете нацбезопасности заморозили дальнейшие шаги после того, как Россия объявила об отводе своих сил и началась подготовка к встрече американского президента Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина в Женеве.

Отмечается, что пакет военной помощи все еще «неприкасаемый», а потому может быть быстро предоставлен Украине. Издание отмечает, что ранее не было известно, какое вооружение может получить Украина, однако сейчас сообщается, что в пакет могут быть включены системы противовоздушной обороны малой дальности, стрелковое оружие и противотанковое вооружение.

Напомним, ранее мы сообщали, что Джо Байден на саммите в Женеве заявил о несокрушимой поддержке Украины. Американский лидер подтвердил, что обсудил с президентом Владимиром Путиным вопрос минских соглашений по Донбассу. Во время переговоров по этому вопросу были различия в позициях двух государств.

Источник: Politico