Как хоронили умерших от чумы, рассказали археологи

Чумной доктор. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156359-kak-horonili-umershih-ot-chumy-rasskazali-arheologi.html

Ракурс

Чума в Средние века забрала жизни тысяч людей и значительно уменьшила население Европы.

Оказалось, что умерших от болезни хоронили в отдельных могилах, что было весьма необычно, поскольку обычно захоронение происходило в общих «братских» могилах. Соответсвующая работа опубликована в European Journal of Archaeology.

Так, ученые из Великобритании выяснили, что типичный инкубационный период этой болезни составлял от двух до шести дней. Именно в этот период от 50% до 90% инфицированных умирали. Ранее ученые не могли идентифицировать людей, погибших из-за чумы, но они предполагали, что жертв эпидемии хоронили отдельно и с особыми предостережениями.

Несмотря на то, что доказательств такой гипотезе долго не было, специалисты из Кембриджского университета извлекли и изучили ДНК из останков в средневековых могильниках Великобритании. Им удалось выделить патоген, вызывающий чуму.

Выяснилось, что догадка ученых оказалась верной — людей, больных чумой, хоронили с особой тщательностью. Их трупы лежали в индивидуальных могилах, в то время как многие другие — в общих. Вероятно, уже в те времена люди понимали, что даже трупы зараженных крайне опасны для живых, поэтому их стоит помещать в отдельные могилы.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире неоднократно сравнивали с эпидемией чумы. Итальянцы решили вернуться к изобретению времен Средневековья для того, чтобы снизить риск заражения инфекцией.