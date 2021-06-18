Як ховали померлих від чуми, розповіли археологи

Чумний доктор. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156359-yak-hovaly-pomerlyh-vid-chumy-rozpovily-arheology.html

Ракурс

Чума в Середньовіччі забрала життя тисячі людей і значно зменшила населення Європи.

Виявилося, що померлих від хвороби ховали в окремих могилах, що було досить незвично, оскільки зазвичай поховання відбувалося в загальних могилах. Відповідна робота опублікована в European Journal of Archaeology.

Так, вчені з Великої Британії з’ясували, що типовий інкубаційний період цієї хвороби становив від двох до шести днів. Саме в цей період від 50% до 90% інфікованих вмирали. Раніше вчені не могли ідентифікувати людей, які загинули через чуму, але вони припускали, що жертв епідемії ховали окремо і з особливими застереженнями.

Попри те, що доказів такої гіпотези довго не було, фахівці з Кембриджського університету витягли та вивчили ДНК з останків у середньовічних могильниках Великої Британії. Їм вдалося виділити патоген, що викликає чуму.

З’ясувалося, що здогадка вчених виявилася вірною — людей, хворих на чуму, ховали з особливою ретельністю. Їхні трупи лежали в індивідуальних могилах у той час, як багато інших — у загальних. Ймовірно, уже в ті часи люди розуміли, що навіть трупи заражених вкрай небезпечні для живих, тому їх варто поміщати в окремі могили.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі неодноразово порівнювали з епідемією чуми. Італійці вирішили повернутися до винаходу часів Середньовіччя для того, щоби знизити ризик зараження інфекцією.