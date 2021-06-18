Вакцина Johnson&Johnson розчарувала медиків

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n156358-vakcyna-johnson-johnson-vyklykala-rozcharuvannya-v-medykiv.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу однодозною вакциною Johnson&Johnson розчарувала медиків у США. Це пов’язано із темпами виробництва препарату та низькою якістю вакцини.

Щеплення цим препаратом мало прискорити вакцинацію, але побічні ефекти у вигляді тромбозу грають не на її користь. Про це повідомляє видання The New York Times.

Використання препарату Johnson&Johnson в екстреному режимі було дозволено ще наприкінці лютого Всесвітньою організацією з охорони здоров’я (ВООЗ). Тоді медики прогнозували, що зовсім скоро відбудеться прорив у темпах вакцинації населення проти коронавірусу.

Однак за цей час у США було введено всього 11,8 млн доз цього препарату, що є менш як 4% від загальної кількості аналогічних вакцин. Наразі на це є кілька причин.

Так, медики звинувачують препарат у високому ризику виникнення тромбозу та неякісному виробництві — лише минулого тижня в Управлінні з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) у США наказали утилізувати майже 60 млн доз вакцини Johnson&Jonson через «проблемне виробництво».

Натомість виконавчий директор Johnson&Johnson Алекс Горскі заявив, що він усе ще сподівається, що вакцина може стати популярною за кордоном. Її збираються відправити у 26 країн. Зокрема, Африканський союз має отримати 400 млн доз вакцини. Сотні млн доз буду передано в рамках міжнародної ініціативи Covax.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що імунізацію вакциною Johnson&Johnson від коронавірусу призупинили в США. Таке рішення ухвалили Федеральні органи охорони здоров’я після того, як у шістьох щеплених жінок у віці до 50 років були виявлені рідкісні тромбоемболічні ускладнення.

Джерело: The New York Times