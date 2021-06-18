Вакцина Johnson&Johnson разочаровала медиков

Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156358-vakcina-johnson-johnson-razocharovala-medikov.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса однодозной вакциной Johnson&Johnson разочаровала медиков в США. Это связано с темпами производства препарата и низким качеством вакцины.

Прививки этим препаратом должны были ускорить вакцинацию, но побочные эффекты в виде тромбоза играют не в ее пользу. Об этом сообщает издание The New York Times.

Использование препарата Johnson&Johnson в экстренном режиме было разрешено еще в конце февраля Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Тогда медики прогнозировали, что совсем скоро произойдет прорыв в темпах вакцинации населения против коронавируса.

Однако за это время в США было введено всего 11,8 млн доз этого препарата, что является менее 4% от общего количества аналогичных вакцин. Сейчас на это есть несколько причин.

Медики обвиняют препарат в высоком риске возникновения тромбоза и некачественном производстве — только на прошлой неделе в Управлении по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США приказали утилизировать почти 60 млн доз вакцины Johnson&Jonson из-за «проблемного производства».

В то же время исполнительный директор Johnson&Johnson Алекс Горски заявил, что он все еще надеется, что вакцина может стать популярной за рубежом. Ее собираются отправить в 26 стран. В частности, Африканский союз должен получить 400 млн доз вакцины. Сотни млн доз буду переданы в рамках международной инициативы Covax.

Напомним, ранее мы сообщали, что иммунизацию вакциной Johnson&Johnson от коронавируса приостановили в США. Такое решение приняли Федеральные органы здравоохранения после того, как у шести привитых женщин в возрасте до 50 лет были обнаружены редкие тромбоэмболические осложнения.

Источник: The New York Times