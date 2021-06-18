Вашингтон передумав постачати летальну зброю Києву

Летальна зброя. Фото: Ua.News

https://racurs.ua/ua/n156360-vashyngton-peredumav-postachaty-letalnu-zbrou-kyievu.html

Ракурс

Пакет військової допомоги з летальною зброєю для України передумав постачати Білий дім. Загальна вартість пакету сягала 100 млн дол.

Допомога готувалася на тлі нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною та на окупованих територіях, та розроблялася під контролем Держдепу і Пентагону. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на власні джерела.

Згодом, як стверджують джерела видання, у Раді нацбезпеки заморозили подальші кроки після того, як Росія оголосила про відведення своїх сил та розпочалася підготовка до зустрічі американського президента Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна у Женеві.

Наголошується, що пакет військової допомоги все ще «недоторканний» та може бути швидко наданий Україні. Видання зазначає, що раніше не було відомо, яке озброєння може отримати Україна, однак зараз відомо, що в пакет можуть бути включені системи протиповітряної оборони малої дальності, стрілецька зброя та протитанкове озброєння.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Джо Байден на саміті в Женеві заявив про незламну підтримку України. Американський лідер підтвердив, що обговорив з президентом Володимиром Путіним питання мінських угод щодо Донбасу. Під час переговорів з цього питання були відмінності в позиціях двох держав.

Джерело: Politico