День фермера та святого Іларіона. Фото: IStock

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Ракурс

День фермера та святого Іларіона святкують в Україні 19 червня. Професійне свято фермерів відзначать лише вдруге — воно було запроваджене торік указом президента Володимира Зеленського від 18 червня 2020 року № 234/2020.

У православній церкві 19 червня вшановують пам’ять преподобного Іларіона Далматського, якого також називають Новим. Він був ченцем та боровся проти відомого іконоборця Лева Вірменина. Іларіон виступив проти нього, викривши в єресі та брехні. За це зазнав великої кількості катувань. Його запроторювали до в’язниці та морили спрагою й голодом. Попри це він продовжував вірити в Христа й не відмовлявся від своєї віри. У нагороду він мав честь побачити ангелів.

У цей день заведено займатися прополюванням. Якщо всі бур’яни виполоти на Іларіона на спадний місяць, вони більше не виростуть. Прополений у цей день ґрунт кожному зробить подарунок: дівчині — красу, жінці — здоров’я, чоловікові — силу, а родині — смачне частування. Сприятливий день і для роботи в оселі.

За народними повір’ями, 19 червня не можна: