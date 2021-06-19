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Ракурс
Незвичайну спіральну галактику сфотографував Hubble. Фото: Укрінформ

Незвичайну спіральну галактику сфотографував Hubble (ФОТО)

19 чер 2021, 08:25
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Космічний телескоп Hubble зафіксував спіральну галактику NGC 3254 за допомогою ширококутної камери 3 — WFC3. Вона може спостерігати ультрафіолетове, видиме і ближнє інфрачервоне світло.

Зображення являє собою сукупність спостережень, зроблених у видимому й інфрачервоному діапазонах. Про це повідомляє NASA.

NGC 3254 виглядає як типова спіральна галактика, якщо дивитися збоку. Однак у NGC 3254 є дивовижний секрет — це сейфертівська галактика.

Сейфертівські галактики мають надзвичайно активні ядра (так звані активні галактичні ядра), які виділяють стільки ж енергії, скільки й вся інша галактика, разом узята.


Вони належать до класу активних галактик, в центрах яких є надмасивні чорні діри.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що унікальну далеку галактику NGC 2276 вдалося виявити телескопу Hubble в сузір’ї Цефей, приблизно за 120 млн світлових років від Землі.

Джерело: Ракурс


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