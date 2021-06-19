Незвичайну спіральну галактику сфотографував Hubble. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n156362-nezvychaynu-spiralnu-galaktyku-sfotografuvav-hubble-foto.html

Ракурс

Космічний телескоп Hubble зафіксував спіральну галактику NGC 3254 за допомогою ширококутної камери 3 — WFC3. Вона може спостерігати ультрафіолетове, видиме і ближнє інфрачервоне світло.

Зображення являє собою сукупність спостережень, зроблених у видимому й інфрачервоному діапазонах. Про це повідомляє NASA.

NGC 3254 виглядає як типова спіральна галактика, якщо дивитися збоку. Однак у NGC 3254 є дивовижний секрет — це сейфертівська галактика.

Сейфертівські галактики мають надзвичайно активні ядра (так звані активні галактичні ядра), які виділяють стільки ж енергії, скільки й вся інша галактика, разом узята.

Вони належать до класу активних галактик, в центрах яких є надмасивні чорні діри.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що унікальну далеку галактику NGC 2276 вдалося виявити телескопу Hubble в сузір’ї Цефей, приблизно за 120 млн світлових років від Землі.