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Ракурс
Літак з парашутистами розбився в Росії, є жертви. Фото: Вікіпедія

Літак з парашутистами розбився в Росії, є жертви (ФОТО)

19 чер 2021, 09:42
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У Росії літак зі спортсменами-парашутистами на борту зазнав аварії в Кемеровській області. В результаті загинули щонайменше семеро людей, ще 13 отримали поранення.

Відомо, що літак L-410 злетів з аеродрому Танай, завалився на лівий борт і врізався в лісовий масив. Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомили в прокуратурі, екіпаж повітряного судна повідомив про відмову одного з двигунів. Легкомоторний літак здійснив посадку в населеному пункті Журавльово.

На борту було 17 парашутистів. Всі стрибки з парашутом, заплановані на 19 червня на аеродромі Танай, де сталася НП, скасовані.


Джерело: ТАСС

Джерело: Ракурс


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