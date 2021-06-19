Літак з парашутистами розбився в Росії, є жертви. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n156365-litak-z-parashutystamy-rozbyvsya-v-rosiyi-ie-jertvy-foto.html

Ракурс

У Росії літак зі спортсменами-парашутистами на борту зазнав аварії в Кемеровській області. В результаті загинули щонайменше семеро людей, ще 13 отримали поранення.

Відомо, що літак L-410 злетів з аеродрому Танай, завалився на лівий борт і врізався в лісовий масив. Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомили в прокуратурі, екіпаж повітряного судна повідомив про відмову одного з двигунів. Легкомоторний літак здійснив посадку в населеному пункті Журавльово.

На борту було 17 парашутистів. Всі стрибки з парашутом, заплановані на 19 червня на аеродромі Танай, де сталася НП, скасовані.

Джерело: ТАСС