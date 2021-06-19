Новую теорию возникновения черных дыр представили ученые. Фото: korrespondent

https://racurs.ua/n156369-novuu-teoriu-vozniknoveniya-chernyh-dyr-predstavili-uchenye.html

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Новую теорию происхождения черных дыр представили американские ученые. Она основывается на основной составляющей Вселенной — темной материи.

Согласно новой теории, материя при определенных обстоятельствах под действием собственной гравитации становится очень плотной и может образовать зачаток черной дыры. Об этом сообщает New Atlas.

Это возможно в том случае, если частицы будут взаимодействовать друг с другом. Тогда гало сожмется и трансформируется в некую вязкую массу. Именно эта масса со временем превращается в черную дыру в короткий промежуток времени.

В более ранней теории ученые предполагали, что черные дыры образовываются в результате формации первичного газа. Он сжимался в мелкие частицы черной дыры, накапливался миллиарды лет и поглощал все вокруг: звезды, планеты, газ, пыль.

Последние открытия показали, что эта теория имеет несколько существенных недостатков. Чем больше черных дыр открывают астрофизики, тем больше доказательство того, что они существовали в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва.

Напомним, гигантская буря происходит в сверхмассивной черной дыре, расположенной в галактике у самых истоков Вселенной. Рассматриваемая учеными галактика J1243 + 0100 образовалась спустя несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Источник: New Atlas