Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n156389-koronavirus-gospitaliziroval-bolshe-ukraincev-chem-zarazil-infografika.html

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Коронавирус в Украине пошел на спад — украинцы массово выздоравливают от болезни, а новых заражений фиксируется крайне мало. За прошедшие сутки, 19 июня, вирус был обнаружен у 479 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 229 тыс. 523 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 755 человек, а в целом уже выздоровели 2 млн 151 тыс. 463 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 24 украинца. Общее число жертв составляет 52 тыс. 16 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91 новый случай), Херсонской (39 заражений), Харьковской (32 инфицирования), Николаевской областях (32 больных).

За 19 июня одну дозу вакцины получили 21 тыс. 616 человек, завершили вакцинацию и получили две дозы 3 тыс. 987 украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что индийский штамм коронавируса становится доминантным вариантом по всему миру и передается с бешеной скоростью. Дельта-штамм способен распространяться от человека к человеку значительно быстрее, чем другие варианты коронавируса.