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Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

Коронавирус госпитализировал больше украинцев, чем заразил (ИНФОГРАФИКА)

20 июн 2021, 09:03
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Коронавирус в Украине пошел на спад — украинцы массово выздоравливают от болезни, а новых заражений фиксируется крайне мало. За прошедшие сутки, 19 июня, вирус был обнаружен у 479 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 229 тыс. 523 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 755 человек, а в целом уже выздоровели 2 млн 151 тыс. 463 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 24 украинца. Общее число жертв составляет 52 тыс. 16 человек.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91 новый случай), Херсонской (39 заражений), Харьковской (32 инфицирования), Николаевской областях (32 больных).


Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа 19 июня одну дозу вакцины получили 21 тыс. 616 человек, завершили вакцинацию и получили две дозы 3 тыс. 987 украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что индийский штамм коронавируса становится доминантным вариантом по всему миру и передается с бешеной скоростью. Дельта-штамм способен распространяться от человека к человеку значительно быстрее, чем другие варианты коронавируса.

Источник: Ракурс


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