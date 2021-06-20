Гигантский астероид приближается к Земле

Астероид. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156388-gigantskiy-asteroid-priblijaetsya-k-zemle.html

Ракурс

Космос продолжает удивлять необычными явлениями — потенциально опасный астероид приближается к Земле и пролетит мимо уже в ближайшие недели.

Необычное космическое тело 441987 (2010 NY65) в два раза больше статуи Свободы. Об этом сообщает Daily Express.

Он движется со скоростью 13,4 км/с и достигнет своей точки максимального приближения к Земле 25 июня. В этот момент он будет находиться на расстоянии от Земли в 15 раз превышающем дальность между Землей и Луной.

В NASA рассказали, что околоземные объекты — это кометы и астероиды, вытесненные гравитацией близлежащих планет на орбиты, которые позволяют им выйти на околоземное соседство. Интерес к кометам и астероидам во многом обусловлен их статусом как относительно неизменного мусора, оставшегося в процессе формирования Солнечной системы около 4,6 млрд лет назад.

Напомним, ранее мы сообщали, что астероид 2021 GM4 пролетел мимо Земли 1 июля. Его длина составляла 150 м, что несколько больше, чем длина футбольного поля (120 м). NASA расценивало этот астероид как «потенциально опасный».

Источник: Daily Express