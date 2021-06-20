Наводнение в Ялте. Фото: РБК

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Наводнение в Ялте ужасает последствиями. Количество людей, пропавших без вести в результате потопа в аннексированном Россией Крыму, возросло до двух.

Количество пострадавших увеличилось до 24 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что 24 человека пострадали от наводнения и получили легкие травмы. Два человека пропали без вести, еще один человек погиб. С тяжелыми травмами за медицинской помощью никто не обращался.

Известно, что пик подтопления в оккупированном городе уже пройден, однако в двух местах ситуация остается сложной. В поселке Кореиз с гор продолжает идти большой поток воды. А в самой Ялте на улицах Кривошты и Вергасова вышла из берегов река Быстрая. Причиной этого называют илистое на 3,5−4 метра русло реки. Вода подтапливает подвалы многоквартирных домов, местные жители эвакуируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что в оккупированной Ялте за шесть часов выпали две месячные нормы осадков. Такие сильные осадки привели к наводнению — вышла из берегов местная река Водопадная. Из-за непогоды оказался перекрытым центр города.

Источник: ТАСС