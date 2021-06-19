Светлана Тихановская представила план «Перамога»

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Ракурс

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции, представила новый план борьбы с режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Новый план, получивший название «Перамога» («Победа»), создан бывшими белорусскими силовиками из сообщества BYPOL и негосударственным «Ситуационно-аналитическим центром». Об этом сообщается в Telegram-канале Тихановской.

В рамках этой стратегии запущен соответствующий чат-бот, который собирает заявки (имя участника не требуется), чтобы в будущем массово и скоординированно высылать сообщения о конкретных действиях.

Общая цель — восстановить законность в стране и вернуть власть народу, — отмечается в сообщении.

По словам Тихановской, план «Перамога» создан для сбора людей, которые действуют в подполье — чтобы предоставить им возможность координироваться между собой, искать единомышленников и безопасно выходить на акции протеста.

Сейчас это выглядит как чат-бот. Люди присылают информацию — что они готовы сделать, какие у них возможности. Информация в чат-боте зашифрована: один из основных аспектов плана «Перамога» — это безопасность, — подчеркнула она.



Напомним, в феврале Тихановская угасание протестов в Беларуси назвала переходом к «партизанской форме» борьбы.