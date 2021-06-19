В Украине задержали криминального авторитета «Деда», фото: Национальная полиция

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В Украине в очередной раз после выдворения вернулся «криминальный авторитет», известный по прозвищу «Дед».

Этот 56-летний гражданин Армении ранее отбывал 12-летнее наказание в колониях Херсонской и Львовской областей, где имел статус так называемого «смотрящего». Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Деда» ранее уже трижды выдворяли с территории Украины по решению суда:

в феврале 2019 года (однако спустя два месяца он вернулся — и его снова задержали);

в августе 2019 года с запретом въезда на пять лет (вернулся в октябре 2019 года самолетом, изменив имя. Злоумышленника правоохранители разоблачили спустя восемь месяцев);

в июле 2020 года, с запретом въезжать в Украину до 2035 года.

Несмотря на это, «Дед» снова попытался вернуться в Украину для распространения своего преступного влияния. Правоохранители получили информацию о его попытке незаконно попасть на территорию Украины через пункт пропуска Волынской таможни.

Вчера, 18 июня, «Деда» задержали. По решению суда его поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине. Впоследствии его снова принудительно выдворят.

Напомним, «криминальные авторитеты», которые недавно попали в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины, подали в суд на президента Владимира Зеленского.