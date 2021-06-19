В Україні затримали кримінального авторитета «Діда», фото: Національна поліція

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В Україну вже вкотре після видворення повернувся «кримінальний авторитет», відомий за прізвиськом «Дід».

Цей 56-річний громадянин Вірменії раніше відбував 12-річне покарання у колоніях на Херсонщині та Львівщині, де мав статус так званого «смотрящого». Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

«Діда» раніше вже тричі видворяли з території України за рішенням суду:

у лютому 2019 року (проте через два місяці він повернувся — і його знову затримали);

у серпні 2019 року із забороною в’їзду на п‘ять років (повернувся у жовтні 2019 року літаком, змінивши ім’я. Зловмисника правоохоронці викрили через вісім місяців);

у липні 2020 року, із забороною в’їжджати в Україну до 2035 року.

Попри це, «Дід» знову спробував повернутися до України для поширення свого злочинного впливу. Правоохоронці отримали інформацію про його спробу незаконно потрапити на територію України через пункт пропуску Волинської митниці.

Вчора, 18 червня, «Діда» затримали. За рішенням суду його поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні. Згодом його знову примусово видворять.

Нагадаємо, «кримінальні авторитети», які нещодавно потрапили до санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони України, позиваються до президента Володимира Зеленського.