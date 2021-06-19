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Ракурс
Джо Байден, фото: UnitedWeStand

Пес Байдена помер у Білому домі

19 чер 2021, 21:27
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Джо Байден, президент США, під час передвиборчої кампанії був власником двох вівчарок — Чемпа та Мейджора. Він використовував їх у своїй агітації, а після перемоги на виборах забрав із собою до Білого дому.

Чемп, сьогодні, 19 червня, помер у Білому домі. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер повідомила перша леді США Джилл Байден.

За її словами, пес мирно пішов із життя.

З важким серцем ми повідомляємо вам сьогодні, що наша дорога німецька вівчарка Чемп мирно пішла з життя у себе вдома, — зазначила дружина Байдена.

Чемп прожив у родині Байденів 13 років. Мейджора подружжя Байденів взяло у 2018 році в притулку Делаверу Delaware Humane Association.

Під час виборчої кампанії Байдена один з роликів містив гасло «Повернемо собак в Білий дім!». Річ у тім, що попередник Байдена на посаді президента США — Дональд Трамп, порушив традицію американських президентів брати із собою до Білого дому домашніх улюбленців.


Нагадаємо, у листопаді 2020 року Байден травмувався під час гри з собакою.

Джерело: Ракурс


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