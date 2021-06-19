Пес Байдена помер у Білому домі

Джо Байден, фото: UnitedWeStand

https://racurs.ua/ua/n156384-pes-baydena-pomer-u-bilomu-domi.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, під час передвиборчої кампанії був власником двох вівчарок — Чемпа та Мейджора. Він використовував їх у своїй агітації, а після перемоги на виборах забрав із собою до Білого дому.

Чемп, сьогодні, 19 червня, помер у Білому домі. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер повідомила перша леді США Джилл Байден.

За її словами, пес мирно пішов із життя.

З важким серцем ми повідомляємо вам сьогодні, що наша дорога німецька вівчарка Чемп мирно пішла з життя у себе вдома, — зазначила дружина Байдена.

Чемп прожив у родині Байденів 13 років. Мейджора подружжя Байденів взяло у 2018 році в притулку Делаверу Delaware Humane Association.

Під час виборчої кампанії Байдена один з роликів містив гасло «Повернемо собак в Білий дім!». Річ у тім, що попередник Байдена на посаді президента США — Дональд Трамп, порушив традицію американських президентів брати із собою до Білого дому домашніх улюбленців.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Байден травмувався під час гри з собакою.