Пес Байдена умер в Белом доме

Джо Байден, фото: UnitedWeStand

https://racurs.ua/n156384-pes-baydena-umer-v-belom-dome.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, во время предвыборной кампании был владельцем двух овчарок — Чемпа и Мейджора. Он использовал их в своей агитации, а после победы на выборах забрал с собой в Белый дом.

Чемп, сегодня, 19 июня, умер в Белом доме. Об этом на своей странице в социальной сети Твиттер сообщила первая леди США Джилл Байден.

По ее словам, пес мирно ушел из жизни.

С тяжелым сердцем мы сообщаем вам сегодня, что наша дорога немецкая овчарка Чемп мирно ушла из жизни у себя дома, — отметила жена Байдена.

Чемп прожил в семье Байден 13 лет. Мейджора Байдены взяли в 2018 году в приюте Делавэра Delaware Humane Association.

Во время избирательной кампании Байдена один из роликов содержал лозунг «Вернем собак в Белый дом!». Дело в том, что предшественник Байдена на посту президента США — Дональд Трамп, нарушил традицию американских президентов брать с собой в Белый дом домашних любимцев.

Напомним, в ноябре 2020 года Байден травмировался во время игры с собакой.