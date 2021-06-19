Дмитрий Разумков, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n156383-kuda-delsya-turborejim-v-rade-rasskazal-razumkov-video.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, рассказал, почему в парламенте прекратился так называемый «турборежим».

По словам Разумкова, «турборежима» в Раде IX созыва никогда не было — количество законопроектов, которые принимаются сейчас в день, примерно такое же, как и в начале работы этого созыва. Об этом он заявил в интервью «Радіо Свобода».

Турборежима" как такового не было. Это придумали журналисты, — заявил он.

Разумкова отметил, что по полной процедуре рассмотрения вопроса за день можно пройти три законопроекта. Иногда Рада проходит 20.

Если мы говорим о скорости рассмотрения законопроектов, действительно, можно час говорить, обсуждать один законопроект, но, как показала практика за эти два года, в подавляющем большинстве это можно сделать и за 17−20 минут. Это на качество закона не повлияет, — отметил он.

В то же время Разумков признал, что эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 уменьшила «пропускную способность Верховной Рады».

Верховная Рада ни одного дня не была на карантине, но она меняла график своей работы и работала больше в комитетах, на территориях, — отметил спикер.

Напомним, в апреле 2020 года глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил об окончании «турборежима».

Джерело: «Радіо Свобода»