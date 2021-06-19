20 июня отмечают День Святой Троицы, фото: «Про Львів»

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Ракурс

20 июня православная церковь в этом году отмечает День Святой Троицы или Пятидесятницы. Это один из главных христианских праздников. Он связан с событием сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим вознесением. Праздник напоминает о святой Троице — известных ипостасях Бога (Боге-Отце, Боге-Сыне и Боге-Святогом Духе).

Это событие произошло в большой еврейский праздник Пятидесятницы, когда все апостолы вместе с другими верующими находились в одном здании в Иерусалиме. Считается, что на апостолов тогда сошел Дух Святой и они получили силу и способность для проповеди учения Христа, а также знания языков, которые ранее им были неизвестны.

Именно с этого момента начинается история создания апостольской церкви, от которой ведут свое происхождение все современные христианские общины в мире. Первым христианским храмом стал дом на горе Сион, в котором были апостолы и Матерь Божия во время сошествия Святого Духа.

Также в третье воскресенье июня, которое этому году приходится на 20 июня, отмечают День отца.

В Украине этот праздник был введен в 2019 году с целью «обеспечения благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышения статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей».

Кроме того, в Украине в третье воскресенье июня отмечают профессиональный праздник работников отрасли здравоохранения — День медицинского работника. Этот праздник был введен в Украине в 1994 году указом тогдашнего президента Леонида Кравчука «в поддержку инициативы работников учреждений здравоохранения Украины».

Народные приметы: