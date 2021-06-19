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Ракурс
20 червня відзначають День Святої Трійці, фото: «Про Львів»

20 червня відзначають День Святої Трійці та День батька

19 чер 2021, 19:59
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20 червня православна церква у цьому році відзначає День Святої Трійці або П’ятидесятниці. Це одне з головних християнських свят. Воно пов’язане з подією сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм вознесінням. Свято нагадує про святу Трійцю — відомі іпостасі Бога (Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Святого Духа).

Ця подія відбулася у велике єврейське свято П’ятидесятниці, коли всі апостоли разом з іншими вірянами перебували в одній будівлі в Єрусалимі. Вважається, що на апостолів тоді зійшов Дух Святий і вони отримали силу та здатність для проповідування вчення Христа, а також знання мов, які раніше їм були невідомі.

Саме з цього моменту розпочинається історія створення апостольської церкви, від якої ведуть своє походження всі сучасні християнські громади у світі. Першим християнським храмом став будинок на горі Сіон, в якій були апостоли і Матір Божа під час сходження Святого Духа.

Також у третю неділю червня, яка в цьому році припадає на 20 червня, відзначають День батька.

В Україні це свято було запроваджене у 2019 році з метою «забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї як основи суспільства і підвищення статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей».


Крім того, в Україні у третю неділю червня відзначають професійне свято працівників галузі охорони здоров’я — День медичного працівника. Це свято було запроваджене в Україні у 1994 році указом тодішнього президента Леоніда Кравчука «на підтримку ініціативи працівників установ і закладів охорони здоров’я України».

Народні прикмети:

  • тепла погода цього дня обіцяє хороший урожай жита;
  • якщо цього дня йде дощ — колос не дасть силу;
  • веселка в небі з яскраво окресленою червоною смужкою — до вітряної погоди;
  • якщо вночі не з’явилася роса — варто очікувати дощу;
  • якщо голуби в теплу погоду шукають укриття — слід очікувати опадів.

Джерело: Ракурс


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