Справа Шеремета — Дугарь відвідала Офіс президента (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n156381-sprava-sheremeta-dugar-vidvidala-ofis-prezydenta.htmlРакурс
Яна Дугарь, військова медсестра, яка є однією з обвинувачуваних у причетності до здійсненого влітку 2016 року вбивства журналіста Павла Шеремета, сьогодні, 19 червня разом зі своїми адвокатами прийшла до Офісу президента України Володимира Зеленського.
Метою візиту Дугарь була участь у зустрічі на майданчику Консультативної ради з питань забезпечення гарантій прав і основних свобод осіб, які брали участь у захисті України, створеної Зеленським у березні цього року. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на радника очільника Офісу президента Михайла Подоляка.
За словами Подоляка, ця рада була створена для відстоювання прав людей, які захищали Україну, на її розгляді перебувають вже понад 300 справ.
У зустрічі з Дугарь та її адвокатами брали участь:
- голова цієї ради Олена Вербицька;
- заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов;
- Костянтин Машовець;
- Андрій Ляхович;
- голова Офісу президента Андрій Єрмак (приєднався на короткий час перед іншою нарадою).
Подоляк запевнив, що Офіс президента не втручається в судові процеси і не застосовує «телефонне право», а владу непокоїть лише питання справедливості.
Оскільки в суспільстві є сумніви щодо того, як відбуваються певні процеси, які висуваються звинувачення, на майданчику Консультативної ради в Офісі президента може здійснюватися відповідна комунікація та аналіз існуючих процесів, які викликають резонанс, — наголосив він.
Дугарь на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук прокоментувала свій візит до Офісу президента та розмову з Єрмаком.
Знайомство, так звана «зустріч», відбулась випадково (чекаючи на голову ради) і тривала кілька хвилини, так як Єрмак біг на якесь засідання, — зазначила вона. — За цей час він встиг лише запитати як у мене справи і розповів, що нещодавно рішенням президента було створено Консультативну раду, яка допомагає захисникам.
Нагадаємо, Зеленський під час прес-конференції 20 травня заявив, що листується з Дугарь.
Джерело: «Інтерфакс-Україна»