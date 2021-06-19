Яна Дугарь відвідала Офіс президента, фото: Яна Дугарь

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Ракурс

Яна Дугарь, військова медсестра, яка є однією з обвинувачуваних у причетності до здійсненого влітку 2016 року вбивства журналіста Павла Шеремета, сьогодні, 19 червня разом зі своїми адвокатами прийшла до Офісу президента України Володимира Зеленського.

Метою візиту Дугарь була участь у зустрічі на майданчику Консультативної ради з питань забезпечення гарантій прав і основних свобод осіб, які брали участь у захисті України, створеної Зеленським у березні цього року. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на радника очільника Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, ця рада була створена для відстоювання прав людей, які захищали Україну, на її розгляді перебувають вже понад 300 справ.

У зустрічі з Дугарь та її адвокатами брали участь:

голова цієї ради Олена Вербицька;

заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов;

Костянтин Машовець;

Андрій Ляхович;

голова Офісу президента Андрій Єрмак (приєднався на короткий час перед іншою нарадою).

Подоляк запевнив, що Офіс президента не втручається в судові процеси і не застосовує «телефонне право», а владу непокоїть лише питання справедливості.

Оскільки в суспільстві є сумніви щодо того, як відбуваються певні процеси, які висуваються звинувачення, на майданчику Консультативної ради в Офісі президента може здійснюватися відповідна комунікація та аналіз існуючих процесів, які викликають резонанс, — наголосив він.

Дугарь на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук прокоментувала свій візит до Офісу президента та розмову з Єрмаком.

Знайомство, так звана «зустріч», відбулась випадково (чекаючи на голову ради) і тривала кілька хвилини, так як Єрмак біг на якесь засідання, — зазначила вона. — За цей час він встиг лише запитати як у мене справи і розповів, що нещодавно рішенням президента було створено Консультативну раду, яка допомагає захисникам.

Нагадаємо, Зеленський під час прес-конференції 20 травня заявив, що листується з Дугарь.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»