Яна Дугарь посетила Офис президента, фото: Яна Дугарь

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Яна Дугарь, военная медсестра, которая является одной из обвиняемых в причастности к совершенному летом 2016 года убийству журналиста Павла Шеремета, сегодня, 19 июня вместе со своими адвокатами пришла в Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Целью визита Дугарь было участие во встрече на площадке Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, созданного Зеленским в марте этого года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, этот совет был создан для отстаивания прав людей, защищавших Украину, на его рассмотрении находятся уже более 300 дел.

Во встрече с Дугарь и ее адвокатами принимали участие:

глава этого совета Елена Вербицкая;

заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов;

Константин Машовец;

Андрей Ляхович;

глава Офиса президента Андрей Ермак (присоединился на короткое время перед другим совещанием).

Подоляк заверил, что Офис президента не вмешивается в судебные процессы и не применяет «телефонное право», а власть беспокоит только вопрос справедливости.

Поскольку в обществе есть сомнения относительно того, как происходят определенные процессы, какие выдвигаются обвинения, на площадке Консультативного совета в Офисе президента может осуществляться соответствующая коммуникация и анализ существующих процессов, которые вызывают резонанс, — подчеркнул он.

Дугарь на своей странице в социальной сети Фейсбук прокомментировала свой визит в Офис президента и разговор с Ермаком.

Знакомство, так называемая «встреча», состоялась случайно (ожидая главу совета) и продолжалась несколько минут, так как Ермак бег на какое-то заседание, — отметила она. — За это время он успел только спросить как у меня дела и рассказал, что недавно решением президента был создан Консультативный совет, который помогает защитникам.

Напомним, Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что переписывается с Дугарь.

Источник: «Интерфакс-Украина»