В Москве – мощный пожар, фото: ТАСС

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Сильный пожар вспыхнул сегодня, 19 июня, на Лужнецкой набережной в центре Москвы.

Загорелся склад пиротехники. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Площадь пожара составляет 150 кв. м. Огонь также перекинулся на соседнее здание.

По информации российских СМИ, на этом складе хранились фейерверки. Для борьбы с огнем планируют задействовать авиацию. Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах, в зоне инцидента ограничено движение транспорта.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Напомним, в начале июня у посольства РФ в Киеве отметили 450-летие сожжения Москвы крымским ханом Девлетом Гераем — активисты в крымскотатарских национальных костюмах и доспехах с оружием пришли под стены дипломатического ведомства, некоторые из них были верхом на лошадях.