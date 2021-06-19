У Москві – потужна пожежа, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n156380-u-centri-moskvy-goryt-sklad-pirotehniky-do-gasinnya-zaluchat-aviaciu-video.html

Ракурс

Сильна пожежа спалахнула сьогодні, 19 червня, на Лужнецькій набережній у центрі Москви.

Загорівся склад піротехніки. Про це повідомляє агентство ТАСС.

Площа пожежі становить 150 кв. м. Вогонь також перекинувся на сусідню будівлю.

За інформацією російських ЗМІ, на цьому складі зберігалися феєрверки. Для боротьби з вогнем планують задіяти авіацію. Очевидці повідомляють про численні вибухи, в зоні інциденту обмежено рух транспорту.

Про жертв та постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, на початку червня біля посольства РФ у Києві відзначили 450-річчя спалення Москви кримським ханом Девлетом Ґераєм — активісти в кримськотатарських національних костюмах та обладунках зі зброєю прийшли під стіни дипломатичного відомства, дехто з них був верхи на конях.