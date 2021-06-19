Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, привітав випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з присвоєнням першого офіцерського звання — лейтенанта.

Відповідне привітання опубліковане на сторінці Зеленського в соціальній мережі Фейсбук.

Сьогодні Збройні Сили України стають сильнішими. Сильнішими щонайменше в 572 рази. Адже їхні лави поповнюють 572 молоді офіцери! — наголосив Зеленський.

Зеленський наголосив, що цьогорічні випускники розпочали навчання п’ять років тому — вже коли тривала російська агресія.

У такі миті прийнято казати щось на кшталт — сьогодні ви остаточно стали дорослими. Але, на мій погляд, це не так. Одразу після школи у свої, здавалося б, безтурботні 17 років, у важкі часи російської агресії ви вирішили стати професійними військовими і боронити Батьківщину. Вже тоді ви стали дорослими, — наголосив він.

Президент побажав, щоб рідна земля, підтримка батька і молитва матері завжди були з бійцями на священному шляху захисту рідної землі.

Нагадаємо, у другій половині травня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, який пропонує збільшити чисельність Збройних сил України.