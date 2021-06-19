Дмитро Разумков (у центрі), фото: Сергій Ковальчук

https://racurs.ua/ua/n156378-mojlyvist-rozpusku-rady-prokomentuvav-razumkov.html

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, не бачить підстав для розпуску парламенту і оголошення дострокових виборів народних депутатів.

Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Разумков нагадав, що аналогічну думку нещодавно висловлював і президент України Володимир Зеленський, котрий заявив, що «підстав і аспектів, які б сьогодні могли підвести під дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, немає".

Це абсолютна правда, оскільки, згідно діючої Конституції, діючого законодавства підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради немає, — наголосив Разумков.

Разумков також зазначив, що не чув інших думок з цього питання від Зеленського та не мав з ним додаткових розмов з цього приводу.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, розпуск Верховної Ради й проведення дострокових парламентських виборів періодично розглядають в Офісі президента як останній аргумент в розмові з «непокірними» депутатами.