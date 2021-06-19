Возможность роспуска Рады прокомментировал Разумков (ВИДЕО)https://racurs.ua/n156378-vozmojnost-rospuska-rady-prokommentiroval-razumkov.htmlРакурс
Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, не видит оснований для роспуска парламента и объявления досрочных выборов народных депутатов.
Об этом он заявил в интервью «Радіо Свобода».
Разумков напомнил, что аналогичное мнение недавно выразил и президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что «оснований и аспектов, которые сегодня могли подвести под досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины, нет».
Это абсолютная правда, поскольку, согласно действующей Конституции, действующему законодательству оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады нет, — подчеркнул Разумков.
Разумков также отметил, что не слышал других мнений по этому вопросу от Зеленского и не имел с ним дополнительных разговоров по этому поводу.
Напомним, по информации СМИ, роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов периодически рассматривают в Офисе президента как последний аргумент в разговоре с «непокорными» депутатами.