Дмитрий Разумков (в центре), фото: Сергей Ковальчук

https://racurs.ua/n156378-vozmojnost-rospuska-rady-prokommentiroval-razumkov.html

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Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, не видит оснований для роспуска парламента и объявления досрочных выборов народных депутатов.

Об этом он заявил в интервью «Радіо Свобода».

Разумков напомнил, что аналогичное мнение недавно выразил и президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что «оснований и аспектов, которые сегодня могли подвести под досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины, нет».

Это абсолютная правда, поскольку, согласно действующей Конституции, действующему законодательству оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады нет, — подчеркнул Разумков.

Разумков также отметил, что не слышал других мнений по этому вопросу от Зеленского и не имел с ним дополнительных разговоров по этому поводу.

Напомним, по информации СМИ, роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов периодически рассматривают в Офисе президента как последний аргумент в разговоре с «непокорными» депутатами.