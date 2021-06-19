Бывшие дети-рабы не добились компенсаций от американских производителей шоколада

Американские компании избежали наказания за использование труда детей-рабов, фото: «Главтема»

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Наказания за детское рабство избежали известные американские производители шоколада Nestle USA и Cargill. С иском к ним в американский суд обратились шестеро мужчин из Африки, которые утверждали, что в детстве их перевезли из Мали в Кот-д'Ивуар и заставили выращивать стручки какао для производства шоколадной продукции.

По мнению истцов, использование принудительного труда позволяло Nestle USA и Cargill удерживать низкие цены на товары, сообщает BBC.

Истцы отмечали, что их заставляли работать на фермах по 12−14 часов в сутки, а ночью держали под вооруженной охраной, чтобы они не убежали. Кроме того, работников часто только кормили, а плата за труд была мизерной.

Верховный суд США отклонил этот иск. Это решение мотивировалось тем, что на привлечение компаний к ответственности, даже если бы рабство и имело место, у суда нет полномочий, поскольку вероятное насилие произошло за пределами США.

Суд также отметил, что хотя Nestle USA и Cargill обеспечивали африканские фермы техническими и финансовыми ресурсами, не было доказательств того, что принятые в США деловые решения приводили к принудительному труду.

Впрочем, юридическая организация, которая отстаивала интересы истцов, заявила, что на этом борьба не заканчивается.

По данным министерства труда США, на фермах какао в Кот-д'Ивуаре и Гане, откуда идет 70% процентов мирового экспорта какао, работают 1,56 млн детей.

Источник: BBC