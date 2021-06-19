Колишні діти-раби не домоглися компенсацій від американських виробників шоколаду

Американські компанії уникли покарання за використання праці дітей-рабів, фото: «Главтема»

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Покарання за дитяче рабство уникли відомі американські виробники шоколаду Nestle USA і Cargill. З позовом на них до американського суду звернулися шестеро чоловіків з Африки, які стверджували, що в дитинстві їх перевезли з Малі в Кот-д'Івуар і змусили вирощувати стручки какао для виробництва шоколадної продукції.

На думку позивачів, використання примусової праці дозволяло Nestle USA і Cargill утримувати низькі ціни на товари, повідомляє BBC.

Позивачі зазначали, що їх примушували працювати на фермах по 12−14 годин на добу, а вночі тримали під озброєною охороною, щоб вони не втекли. Крім того, працівників часто тільки годували, а плата за працю була мізерною.

Верховний суд США відхилив цей позов. Це рішення мотивувалося тим, що на залучення компаній до відповідальності, навіть якщо б рабство і мало місце, у суду немає повноважень, оскільки ймовірне насильство сталося за межами США.

Суд також зазначив, що хоча Nestle USA та Cargill забезпечували африканські ферми технічними та фінансовими ресурсами, не було доказів того, що ухвалені у США ділові рішення призводили до примусової праці.

Втім, юридична організація, яка відстоювала інтереси позивачів, заявила, що на цьому боротьба не завершується.

За даними міністерства праці США, на фермах какао в Кот-д'Івуарі та Гані, звідки йде 70% відсотків світового експорту какао, працюють 1,56 млн дітей.

Джерело: BBC