«Пульс» Земли измерили американские ученые

У Земли есть цикл геологической активности, фото:

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Ракурс

Земля, похоже, имеет своеобразный «пульс» — геологическая активность идет по циклу продолжительностью 27,5 млн лет.

Это установили ученые из Нью-Йоркского университета в результате анализа 89 хорошо датированных основных геологических событий за последние 260 млн лет, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в журнале Geoscience Frontiers.

Среди проанализированных учеными событий были:

вымирания морских и наземных организмов;

большие вулканические выбросы лавы (базальтовые извержения);

периоды, когда океаны были обеднены кислородом;

колебания уровня моря;

изменения в тектонических плитах Земли.

Ученые обнаружили, что глобальные геологические события за этот период, как правило, сгруппированы в 10 различных временных точках — в пики или импульсы с интервалом примерно 27,5 млн годов.

Последний такой пик был примерно 7 млн ​​лет назад, что свидетельствует о том, что следующий пик — спустя более 20 млн лет в будущем.

Исследователи считают, что эти импульсы могут быть функцией циклов активности в недрах Земли — геофизических процессов, связанных с динамикой тектоники плит и климата. Однако подобные циклы на орбите Земли в космосе также могут сопровождать эти события.

Многие геологи считают, что геологические события являются случайными относительно времени. Но наше исследование предлагает статистические доказательства общего цикла, указывая на то, что эти геологические события связаны между собой, а не являются случайными, — подчеркивают исследователи.

Напомним, ученые NASA недавно спрогнозировали дату смерти всего живого на Земле.