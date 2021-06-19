В Украине 20 июня ожидаются кратковременные дожди

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Ракурс

Погода в Украине 20 июня будет с кратковременными дождями в большинстве областей (кроме восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской). Также возможны грозы.

Температура воздуха ночью составит +14…+19°, днем — 26−31°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 20 июня предусматривает дождь ночью и отсутствие осадков днем. Температура воздуха ночью составит +17…+19°, днем — +28…+30°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове без существенных осадков ночью, днем — гроза, во время которой будет наблюдаться шквал 15−20 м/с, а также град. Также синоптики прогнозируют утром и ночью туман видимостью 200−500 м. Столбики термометров ночью опустятся до +13…+15°, днем — поднимутся до +26…+28°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет с дождями днем и ночью, возможны грозы. Термометры ночью покажут +16…+18°, днем — +23…+25°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре будет с дождем ночью и без существенных осадков днем. Ночью температура воздуха составит +16…+18°, днем — 26…+28°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет без осадков в течение суток. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +16…+18° ночью и +27…+29° днем. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +13…+15° ночью и +28…+30° днем. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 20 июня будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.