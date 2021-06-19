Лукашенко угрожает не принимать самолеты из Украины

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Александр Лукашенко, самопровозглашённый президент Беларуси, сказал, что запретит посадку пассажирских самолетов из Украины.

19 июня он посетил детскую больницу в Минске. Там белорусский диктатор сделал свое заявление относительно Украины.

Посмотрите, как гадко поступила Украина. Мы здесь спасаем их людей и будем спасать, люди ни в чем не виноваты. Они закрыли нам пролет. Ну, нам приходится минут 40−45 делать крюк, облетая их, чтобы попасть в Турцию и дальше в Египет… Если уж Украина закрыла нам пролет, то мы просто не будем принимать самолеты из Украины, — сказал он.

Украина вместе с рядом других государств мира временно остановила авиасообщение с Беларусью в связи с вынужденной посадкой пассажирского лайнера Ryanair, на котором находился оппозиционер Роман Протасевич.

Напомним, ранее мы сообщали, что Беларусь считает, что Украина «необоснованно» прекратила с ней авиасообщение. Посольство Беларуси в Украине направило Министерству иностранных дел ноту протеста. В ноте отмечается, что белорусская сторона «с удивлением» восприняла решение Украины о прекращении авиасообщения.