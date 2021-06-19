Лукашенко погрожує забороною посадки літаків з України

https://racurs.ua/ua/n156374-lukashenko-pogrojuie-ne-pryymaty-litaky-z-ukrayiny-video.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, сказав, що заборонить посадку пасажирських літаків з України.

19 червня він відвідав дитячу лікарню в Мінську. Там білоруський диктатор зробив свою заяву щодо України.

Подивіться, як гидко вчинила Україна. Ми тут рятуємо їхніх людей і будемо рятувати, люди ні в чому не винні. Вони закрили нам проліт. Ну, нам доводиться хвилин 40−45 робити гак, облітаючи їх, щоб потрапити в Туреччину і далі в Єгипет… Якщо вже Україна закрила нам проліт, то ми просто не будемо приймати літаки з України, — сказав Лукашенко.

Україна разом з низкою інших держав світу тимчасово зупинила авіасполучення з Білоруссю у зв’язку з вимушеною посадкою пасажирського лайнера Ryanair, на якому перебував опозиціонер Роман Протасевич.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Білорусь вважає, що Україна «необґрунтовано» припинила з нею авіасполучення. Посольство Білорусі в Україні направило Міністерству закордонних справ ноту протесту. У ноті зазначається, що білоруська сторона «з подивом» сприйняла рішення України щодо припинення авіасполучення.