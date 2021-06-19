Чоловіка придушив кінь у ямі, яку вирили бобри. Фото: Рixabay

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Трагедія на Рівненщині забрала життя батька дев’ятьох дітей. Чоловік провалився у вириту бобрами діру, а зверху на нього впав кінь.

Інцидент стався ввечері 18 червня у селі Сварині Сарненського району, повідомили в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На лінію 103 надійшов виклик про травмованого чоловіка, на якого впав кінь. На момент приїзду медики виявили потерпілого без ознак життя. Чоловікові було 43 роки.

Він пішов на пасовище за конем. Повертаючись додому, біля річки провалився у вириту бобрами діру. Кінь впав на чоловіка. Люди спершу дістали коня, а тоді потерпілого, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 червня під колесами потяга загинув 13-річний підліток в Ірпені. Хлопець забрався на залізничний міст, щоб зробити ефектне фото.