Підліток потрапив під колеса потяга в Ірпені. Фото: Нацполіція

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Під колесами потяга загинув 13-річний підліток в Ірпені. Хлопець забрався на залізничний міст, щоб зробити ефектне фото. Трагедія сталася ввечері 18 червня.

Помітивши електропотяг, неповнолітній ліг між рейок. Від отриманих тілесних ушкоджень хлопець загинув на місці. Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1.ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».

Звертаємось до молоді. Не намагайтесь заради яскравих кадрів повторювати сцени з блокбастерів, адже наслідки можуть бути трагічними, — зазначили в поліції.

Нагадаємо, у грудні у Львові від ураження струмом загинула 15-річна дівчина, яка робила селфі на товарному вагоні.