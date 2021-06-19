Подросток попал под колеса поезда в Ирпене. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n156371-pogib-radi-selfi-podrostok-popal-pod-kolesa-poezda-v-irpene-foto.html

Ракурс

Под колесами поезда погиб 13-летний подросток в Ирпене. Парень забрался на железнодорожный мост, чтобы сделать эффектное фото. Трагедия произошла вечером 18 июня.

Заметив электропоезд, несовершеннолетний лег между рельсов. От полученных телесных повреждений парень погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1.ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».

Обращаемся к молодежи. Не пытайтесь ради ярких кадров повторять сцены из блокбастеров, ведь последствия могут быть трагическими, — подчеркнули в полиции.

Напомним, в декабре во Львове от поражения током погибла 15-летняя девушка, делающая селфи на товарном вагоне поезда.