Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Негода в Криму. Фото: Телеграм

Негода в Криму — повінь затопила міський стадіон в Керчі (ФОТО, ВІДЕО)

19 чер 2021, 13:44
999

В окупованому Криму продовжує вирувати негода. У Керчі сталася повінь через сильні дощі — з берегів вийшла річка Мелек-Чесмі.

Затопленим виявився міський стадіон. Потік води вирвав футбольні ворота. Фото та відео затопленого міста в мережі публікують місцеві жителі.

Також з’явилося фото затопленої арени, на якій граються матчі неповноцінного чемпіонату Криму з футболу, що відбувається не під егідою РФС, а номінально напряму від УЄФА. Цікаво, що керченський футбольний клуб називається «Океан».


Через проливні дощі в окупованому Криму затопило понад 250 будинків, без електрики залишилися більше ніж 40 тис. людей.

Нагадаємо, масштабна повінь у тимчасово окупованій Ялті, яка призвела до затоплення значної частини міста, вже забрала людське життя. Загинув чоловік 1995 року народження — його віднесло потоком води.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів