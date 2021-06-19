Негода в Криму. Фото: Телеграм

https://racurs.ua/ua/n156372-negoda-v-krymu-povin-zatopyla-miskyy-stadion-v-kerchi-foto-video.html

Ракурс

В окупованому Криму продовжує вирувати негода. У Керчі сталася повінь через сильні дощі — з берегів вийшла річка Мелек-Чесмі.

Затопленим виявився міський стадіон. Потік води вирвав футбольні ворота. Фото та відео затопленого міста в мережі публікують місцеві жителі.

Також з’явилося фото затопленої арени, на якій граються матчі неповноцінного чемпіонату Криму з футболу, що відбувається не під егідою РФС, а номінально напряму від УЄФА. Цікаво, що керченський футбольний клуб називається «Океан».

Через проливні дощі в окупованому Криму затопило понад 250 будинків, без електрики залишилися більше ніж 40 тис. людей.

Нагадаємо, масштабна повінь у тимчасово окупованій Ялті, яка призвела до затоплення значної частини міста, вже забрала людське життя. Загинув чоловік 1995 року народження — його віднесло потоком води.