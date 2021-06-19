Непогода в Крыму. Фото: Телеграм

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Ракурс

В оккупированном Крыму продолжает бушевать непогода. В Керчи произошло наводнение из-за сильных дождей — из берегов вышла река Мелек-Чесме.

Затопленным оказался городской стадион. Поток воды вырвал футбольные ворота. Фото и видео затопленного города в сети публикуют местные жители.

Также появилось фото затопленной арены — там играют матчи неполноценного чемпионата Крыма по футболу, который проводят не под эгидой РФС, а номинально напрямую от УЕФА. Интересно, что керченский футбольный клуб называется «Океан».

Из-за проливных дождей в оккупированном Крыму затопило больше 250 домов, без электричества остались более 40 тыс. человек.

Напомним, масштабное наводнение в оккупированной Ялте, которое привело к затоплению значительной части города уже унесло человеческую жизнь. Погиб мужчина 1995 года рождения — его унесло потоком воды.