Конь раздавил мужчину в яме, которую вырыли бобры — трагедия на Ровенщинеhttps://racurs.ua/n156373-kon-razdavil-mujchinu-v-yame-kotoruu-vyryli-bobry-tragediya-na-rovenschine.htmlРакурс
Трагедия на Ровенщине унесла жизнь отца девятерых детей. Мужчина провалился в вырытую бобрами дыру, а сверху на него упал конь.
Инцидент произошел вечером 18 июня в селе Сварино Сарненского района, сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
На линию 103 поступил вызов о травмированном мужчине, на которого упал конь. На момент приезда медики обнаружили пострадавшего без признаков жизни. Мужчине было 43 года.
Он пошел на пастбище за лошадью. Возвращаясь домой, возле реки провалился в вырытую бобрами дыру. Конь упал на мужчину. Люди сперва извлекли коня, а затем потерпевшего, — говорится в сообщении.
Напомним, 18 июня под колесами поезда погиб 13-летний подросток в Ирпене. Парень забрался на железнодорожный мост, чтобы сделать эффектное фото.