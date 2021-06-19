Конь раздавил мужчину в яме, которую вырыли бобры. Фото: Рixabay

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Ракурс

Трагедия на Ровенщине унесла жизнь отца девятерых детей. Мужчина провалился в вырытую бобрами дыру, а сверху на него упал конь.

Инцидент произошел вечером 18 июня в селе Сварино Сарненского района, сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

На линию 103 поступил вызов о травмированном мужчине, на которого упал конь. На момент приезда медики обнаружили пострадавшего без признаков жизни. Мужчине было 43 года.

Он пошел на пастбище за лошадью. Возвращаясь домой, возле реки провалился в вырытую бобрами дыру. Конь упал на мужчину. Люди сперва извлекли коня, а затем потерпевшего, — говорится в сообщении.

Напомним, 18 июня под колесами поезда погиб 13-летний подросток в Ирпене. Парень забрался на железнодорожный мост, чтобы сделать эффектное фото.