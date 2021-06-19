В Україні 20 червня очікуються короткочасні дощі

https://racurs.ua/ua/n156375-korotkochasni-doschi-ta-speka-pogoda-v-ukrayini-na-20-chervnya-karta.html

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Погода в Україні 20 червня буде з короткочасними дощами у більшості областей (крім східних, Сумської, Чернігівської та Полтавської). Також можливі грози.

Температура повітря вночі становитиме +14…+19°, вдень — 26−31°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 20 червня передбачає дощ вночі та відсутність опадів вдень. Температура повітря вночі становитиме +17…+19°, вдень — +28…+30°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде без істотних опадів вночі, вдень — гроза, під час якої спостерігатиметься шквал 15−20 м/с, а також град. Також синоптики прогнозують вранці та вночі туман видимістю 200−500 м. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +13…+ 15°, вдень — піднімуться до +26…+28°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде з дощами вдень та вночі, можливі грози. Термометри вночі покажуть +16…+18°, вдень — +23…+25°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі буде з дощем вночі та без істотних опадів вдень. Вночі температура повітря становитиме +16…+18°, вдень — +26…+28°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові буде без опадів протягом доби. Синоптики прогнозують температуру повітря +16…+18° вночі та +27…+29° вдень. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Очікується температура повітря +13…+15° вночі та +28…+30° вдень. Вітер східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 20 червня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.