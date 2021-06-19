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У Землі є цикл геологічної активності

«Пульс» Землі виміряли американські учені

19 чер 2021, 16:17
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Земля, схоже, має своєрідний «пульс» — геологічна активність йде за циклом тривалістю 27,5 млн років.

Це встановили учені з Нью-Йоркського університету в результаті аналізу 89 добре датованих основних геологічних подій за останні 260 млн років, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю у журналі Geoscience Frontiers.

Серед проаналізованих ученими подій були:

  • вимирання морських і наземних організмів;
  • великі вулканічні викиди лави (базальтові виверження);
  • періоди, коли океани були збіднені киснем;
  • коливання рівня моря;
  • зміни у тектонічних плитах Землі.

Учені виявили, що глобальні геологічні події за цей період, як правило, згруповані у 10 різних часових точках — у піки або імпульси з інтервалом приблизно 27,5 млн років.

Останній такий пік був приблизно 7 млн років тому, що свідчить про те, що наступний пік — через понад 20 млн років у майбутньому.

Дослідники вважають, що ці імпульси можуть бути функцією циклів активності в надрах Землі — геофізичних процесів, пов’язаних з динамікою тектоніки плит і клімату. Однак подібні цикли на орбіті Землі в космосі також можуть супроводжувати ці події.

Багато геологів вважають, що геологічні події є випадковими відносно часу. Але наше дослідження пропонує статистичні докази загального циклу, вказуючи на те, що ці геологічні події пов’язані між собою, а не є випадковими, — наголошують дослідники.


Нагадаємо, науковці NASA нещодавно спрогнозували дату смерті усього живого на Землі.

Джерело: EurekAlert


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