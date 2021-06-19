Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, поздравил выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с присвоением первого офицерского звания — лейтенанта.

Соответствующее поздравление опубликовано на странице Зеленского в социальной сети Фейсбук.

Сегодня Вооруженные Силы Украины становятся сильнее. Сильнее как минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополняют 572 молодых офицера! — подчеркнул Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что выпускники этого года начали обучение пять лет назад — уже когда шла российская агрессия.

В такие моменты принято говорить что-то вроде — сегодня вы окончательно стали взрослыми. Но, на мой взгляд, это не так. Сразу после школы в свои, казалось бы, беззаботные 17 лет, в тяжелые времена российской агрессии вы решили стать профессиональными военными и защищать Родину. Уже тогда вы стали взрослыми, — подчеркнул он.

Президент пожелал, чтобы родная земля, поддержка отца и молитва матери всегда были с бойцами на священном пути защиты родной земли.

Напомним, во второй половине мая Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины.