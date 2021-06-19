Дмитро Разумков, фото: «Українська правда»

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, розповів, чому в парламенті припинився так званий «турборежим».

За словами Разумкова, «турборежиму» в Раді IX скликання ніколи не було — кількість законопроектів, які ухвалюються зараз за день, приблизно такий же, як і на початку роботи цього скликання. Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Турборежиму» як такого не було. Це вигадали журналісти, — заявив він.

Разумкова зазначив, що за повною процедурою розгляду питання за день можна пройти три законопроєкти. Іноді Рада проходить 20.

Якщо ми говоримо про швидкість розгляду законопроектів, дійсно, можна годину говорити, обговорювати один законопроєкт, але, як показала практика за ці два роки, в переважній більшості це можна зробити і за 17−20 хвилин. Це на якість закону не повпливає, — зазначив він.

Водночас Разумков визнав, що епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 зменшила «пропускну здатність Верховної Ради».

Верховна Рада жодного дня не була на карантині, але вона змінювала графік своєї роботи і працювала більше в комітетах, на територіях, — зазначив спікер.

Нагадаємо, у квітні 2020 року очільник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив про закінчення «турборежиму».

Джерело: «Радіо Свобода»